Sérgio Conceição: "Este é o Soares que eu quero"

No final da vitória (4-0) frente ao Chaves, Sérgio Conceição não escondeu a satisfação pela exibição da equipa e deixou elogios a Otávio, Maxi Pereira e Soares.

"O Soares fez uma pré-época muito boa, lesionou-se contra o Estoril, entrou o Marega, que deu uma resposta muito positiva, como está à vista de toda a gente. O Soares estava a recuperar a forma, mas voltou a magoar-se. Teve duas lesões complicadas e é natural que esse estado de espírito menos positivo o levasse a ser aquilo que não é. É um rapaz fantástico dentro do balneário, muito querido por todos. Tem que dar à equipa aquilo que espero dele e jogar dentro do limite. Este é o Soares que eu quero. Os golos são consequência do trabalho da equipa. É isso que prefiro realçar, um jogo acima da média", começou por analisar.

Relativamente à titularidade de Otávio, o técnico explicou que o objetivo era "criar desconforto no Chaves".

"Numa fase inicial do momento defensivo, o Otávio, que estava mais perto do Tiquinho, era mais um médio. Isso foi feito muito bem, em muitos momentos do jogo, e depois temos gente com qualidade para perceber que, quando chegamos ao último terço, fazemos golos e ferimos o adversário. Estou muito contente com o desempenho de todos. O Otávio não jogava há algum tempo, o Maxi não jogava há três jogos. Estão todos comprometidos, isto é arranjar soluções, e continuar a nossa caminhada", concluiu.