Sérgio Conceição preparado para a "batalha" com o Benfica

Treinador do F. C. Porto fala em melhorias no Benfica, mas assume o objetivo de ganhar o segundo troféu da época.

Na antevisão da meia-final da Taça da Liga, que dragões e águias disputam na terça-feira em Braga, Sérgio Conceição afirmou que a equipa portista está pronta para derrotar o grande rival. "Preparámo-nos bem para ir à final, embora não com o tempo que eu gostaria. O Benfica está melhor do que há um mês, mas estamos preparados para a batalha", disse o técnico azul e branco, esta segunda-feira.

"As mudanças no Benfica são bem visíveis, na estrutura da equipa e no próprio ambiente que se vive depois de quatro vitórias consecutivas. Não estou aqui a dizer que Rui Vitória tem menos qualidade do que Bruno Lage. Não quero ir por aí, mas parece-me que a motivação dos jogadores é diferente, alguns dos que não contavam agora estão a jogar e isso aumenta a competitividade no plantel. As questões motivacionais dão sempre alento às equipas. Cabe-nos a nós saber o que fazer para passar esta meia-final", acrescentou.

Sem dar pistas sobre o eventual regresso do médio Danilo, que tem estado lesionado, nem sobre o guarda-redes que vai utilizar, tendo em conta que Vaná tem sido utilizado na Taça da Liga, Conceição foi mais expansivo quanto à contratação de Manafá (ex-Portimonense), que já foi oficializada pelos dragões. O lateral fez esta segunda-feira de manhã o segundo treino no Olival.

"É um jovem jogador português, que tem um trajeto interessante. Pelas características, pela polivalência e pela velocidade que tem, pode ser útil ao F. C. Porto. Tive algumas conversas com o Folha, para saber como é o atleta nos treinos e no comportamento. Achámos que devíamos contratá-lo, embora ele tenha ainda de aprender o que é o contexto de um grande clube", disse.

Em relação à "final four" Taça da Liga, o técnico disse estar à espera de "duas boas meias-finais", numa prova que deixou de ser desvalorizada pelos clubes, como acontecia quando se começou a disputar, e desvalorizou o facto de os jogos serem disputados em campo neutro, "exceto para uma equipa", o Braga: "Basta-nos vestir a camisola com o nosso símbolo ao peito e estamos em casa. No ano passado, perdemos a meia-final com o Sporting nos penáltis, mas não merecíamos. Esse jogo nem entrou nas minhas palestras dos últimos dias. Vamos pensar num jogo de cada vez, mas queremos ganhar ao Benfica para ir à final e depois conquistar o segundo troféu da temporada".