Sérgio Conceição suspenso oito dias

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foi suspenso por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Na base da decisão, está um episódio ocorrido no final do encontro com o Braga do passado sábado, na Pedreira, a contar para a Liga e que a equipa azul e branca venceu por 3-2. Segundo o relatório do delegado da Liga, Sérgio Conceição insultou um adepto mas beneficia da atenuante de ter sido provocado, levando a sanção mínima de oito dias.

Apesar do castigo, tudo indica que Sérgio Conceição estará presente no banco de suplentes no jogo desta terça-feira, novamente frente aos minhotos, a contar para a Taça de Portugal, já que, normalmente, o castigo tem início no dia seguinte à notificação.