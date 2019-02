Sporting empata e cai ante o Villarreal

JN Hoje às 19:48 Facebook

O Sporting caiu nos 16 avos de final da Liga Europa aos pés do Villarreal, após ter empatado a uma bola em casa da equipa espanhola. No entanto, a derrota, por 1-0, em Alvalade foi fatal no afastamento dos leões.

À imagem do que fez na receção ao Braga, Marcel Keizer voltou a apostar num esquema com três defesas, mas o Sporting sentiu dificuldades para travar o ímpeto mais ofensivo do adversário, que durante a primeira parte criou algumas situações para marcar junto da baliza de Salin.

No entanto, os verdes e brancos deram uma lição de eficácia já no período de compensação, com Bruno Fernandes a isolar-se, após um erro de Funes Mori, e apenas com Andrés Fernández pela frente inaugurou o marcador. Ao intervalo, o Sporting vencia por 1-0 e a eliminatória estava empatada.

Porém, os leões sofreram um duro revés aos 50 minutos, pois Jefferson viu o segundo cartão amarelo por pisar um adversário e o Sporting teve de encarar toda a segunda parte em inferioridade numérica.

A expulsão do brasileiro condicionou a turma de Alvalade, que viu o objetivo de passar aos oitavos de final cair a dez minutos dos 90, quando Pablo Fornais, que não marcava há quatro meses, rematou sem hipótese para Salin.

Mas tudo podia ter sido diferente no último minuto, quando Bas Dost não conseguiu finalizar com sucesso uma assistência de Bruno Fernandes.

Assim, terminou a participação europeia do Sporting, que caiu aos pés do Villarreal com um resultado de 2-1 no total da eliminatória.