Sporting explica ausência de Bas Dost no Bessa

Nuno Barbosa Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas redes sociais, o diretor de comunicação e plataformas do Sporting, Rui Miguel Mendonça, esclareceu que a equipa "está unida como nunca" e acrescentou que o avançado holandês não defronta ao Boavista "como medida cautelar"

"E porque é que o avançado holandês não foi convocado para o jogo com o Boavista?", questionou, no Facebook, Rui Miguel Mendonça, para explicar depois, em três pontos, que a surpreendente ausência de Bas Dost não está relacionada com qualquer outro motivo que não uma lesão no joelho direito.

Por partes, o dirigente leonino começou assim: "Bas Dost saiu do treino de ontem após os primeiros 20 minutos, instantes depois de se iniciar a vertente de treino técnico e táctico, altura em que se queixou do joelho direito, na sequência de um toque sofrido". E prosseguiu no mesmo registo: "Informou o treinador e o departamento médico, presentes no treino, do sucedido, sendo autorizado a deslocar-se para a sala de tratamentos, onde foi avaliado. Avaliadas as queixas do jogador e o resultado das observações feitas, o Departamento Médico e a Equipa técnica decidiram não incluir Bas Dost na convocatória, como medida cautelar".

A rematar a publicação, Rui Miguel Mendonça dirigiu-se diretamente aos adeptos do Sporting: "Que a Família Sportinguista saiba que a equipa está unida como nunca e é com essa união que esta noite vai entrar em campo, contra um adversário difícil, sempre, mas sempre, com o foco na vitória".