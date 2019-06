Troço de Fafe interrompido duas vezes: despiste de Greensmith e de Meeke

Hoje às 13:18, atualizado às 13:35 Facebook

O troço de Fafe do Rali de Portugal foi interrompido, este domingo, por duas vezes, devido a um acidente com o britânico Gus Greensmith (Ford Fiesta) e o despiste do irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris).

O despiste do piloto britânico Gus Greensmith (Ford Fiesta), no salto da Lameirinha, em Fafe, obrigou à interrupção por alguns minutos do último troço do Rali de Portugal, para retirar o carro da pista.

Greensmith, que regressou à prova no esquema de super-rali, depois de se ter despistado no sábado, em Amarante, sofreu a quebra da direção do Fiesta com que se estreava na prova portuguesa, acabando por embater no morro de terra que delimita o troço.

Após a prova ser retomada, o despiste do irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) obrigou à nova interrupção por mais alguns minutos, para retirar o carro da pista.

Meeke ocupava a terceira posição, depois de na especial anterior, em Montim 2, ter feito um pião, que lhe custou 17 segundos e o segundo lugar.