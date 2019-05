Wendel apanhado a conduzir sem carta

Hoje às 15:59 Facebook

A três dias da final da Taça de Portugal, com o F. C. Porto, jogador do Sporting foi detido pela GNR de Alcochete. Será presente a juiz de instrução esta quinta-feira.

Wendel foi apanhado a conduzir sem carta numa fiscalização de rotina da GNR, em Alcochete. No carro seguiam a mulher e outros familiares.

O jogador foi constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência. Terá de se apresentar no tribunal do Montijo, esta quinta-feira, às 10 horas, para ser presente a juiz, no Tribunal do Montijo.

O Sporting ainda não tomou qualquer posição sobre o assunto.

Em abril, o jogador esteve sob alçada disciplinar do clube, por uma "escapadinha" a Turim.

Nessa altura, Wendel foi acusado de violar os regulamentos internos do Sporting. O jogador foi a Itália ver o jogo Juventus-Ajax sem pedir autorização ao clube.