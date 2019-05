Wendel "já foi castigado" e está disponível para o Jamor

Hoje às 16:20 Facebook

Marcel Keizer, treinador do Sporting, diz que o centro-campista Wendel já foi punido internamente por ter sido apanhado a conduzir em contramão e sem carta de condução, mas não afasta o médio brasileiro da final da Taça de Portugal.

O treinador holandês do Sporting não especificou que tipo de castigo o clube aplicou a Wendel, mas garante que o jogador estará pronto para jogar com o F. C. Porto, este sábado.

"Wendel tem de perceber que, como jogador do Sporting, é um exemplo. Já foi castigado, por isso, não há problema", disse Marcel Keizer à RTP.