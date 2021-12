Jesus não orienta treino esta terça feira e está de saída

JN Hoje às 09:29, atualizado às 11:02 Facebook

Desentendimento entre o treinador e plantel está na origem da ausência de Jorge Jesus dos trabalhos da equipa encarnada, adiados para esta tarde, às 16 horas. Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, assume o comando no clássico de quinta-feira, com o F. C. Porto, e deve ficar na liderança até final da época.

Jorge Jesus não vai orientar o treino desta terça-feira do Benfica, no Seixal, e a saída do clube é iminente. A crise está instalada no emblema das águias e será Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, a orientar o plantel no clássico de quinta-feira. Administração quer manter Veríssimo na condução dos destinos da equipa até ao final da época.

O JN sabe que, além de falhar o treino (que já será conduzido pelo técnico da equipa B), Jesus vai falar com o presidente do clube, Rui Costa. Com os mais recentes desenvolvimentos, Veríssimo vai falhar o jogo desta terça-feira com o Feirense, às 18 horas.

De recordar que, na segunda-feira, JJ impediu Pizzi de participar na sessão de treino dos jogadores. O médio trabalhou à parte do plantel, gerando descontentamento junto dos atletas, nomeadamente André Almeida e Rafa, que saíram em defesa do colega.

Na base da decisão estarão ecos de um desentendimento entre o atleta e um dos adjuntos do técnico, no final do jogo do Dragão, entre o Benfica e F. C. Porto, que terminou com a vitória (3-0) dos azuis e brancos. O "bate boca", na altura, foi sanado por Luisão, diretor técnico das águias, mas é agora mais um episódio que pode ditar mesmo a saída de JJ, a dois dias de novo clássico com o F. C. Porto, no Dragão.

Possibilidade que já surge, aliás, nas redes sociais, na publicação de um jornalista brasileiro que garante ter falado com Jorge Jesus.