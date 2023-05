João Almeida foi nono no contrarrelógio e desce para o quinto lugar no Giro

JN Hoje às 16:45 Facebook

Português voltou a ficar no top 10 de um "crono", mas fez pior do que no da primeira etapa. Evenepoel ganhou em Cesena e é de novo o camisola rosa.

O contrarrelógio da 9.ª etapa da Volta a Itália ditou, como se esperava, mudanças na geral individual, com o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a ser o mais rápido nos 35 quilómetros que ligaram Savignano a Cesena. O vencedor do Giro do ano passado esteve, no entanto, menos demolidor do que no contrarrelógio da tirada inaugural e ganhou apenas um segundo ao inglês Geraint Thomas (INEOS).

João Almeida (UAE Emirates) começou o percurso de forma cautelosa e mais lenta do que o habitual, talvez devido ao piso molhado. O ciclista português fez pior do que no "crono" da primeira etapa e terminou na nona posição, a 35 segundos do vencedor, acabando por descer do quarto para o quinto lugar da geral, mas ainda bem dentro da luta pelo pódio. Almeida está, antes do primeiro dia de descanso, a 1.07 minutos de Evenepoel.

O belga tirou a camisola rosa ao norueguês Leknessund (DSM), que baixou para o sexto posto, e tem agora 45 segundos de avanço sobre Thomas, segundo classificado. A seguir vem o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que foi sexto neste contrarrelógio, mas não perdeu muito tempo para os outros favoritos, estando a 47 segundos de Evenepoel. O inglês Tao Geoghegan Hart (INEOS) é quarto, à frente de João Almeida, a 50 segundos do líder.

Depois do dia de descanso, a segunda semana do Giro começa na terça-feira, com uma etapa de 196 quilómetros entre Scandiano e Viareggio, com duas contagens de montanha a meio do percurso, mas um final em plano.