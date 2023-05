João Almeida mantém terceiro lugar no Giro

JN Hoje às 16:41 Facebook

Português voltou a perder tempo para Geraint Thomas e Primoz Roglic, na parte final da 19.ª etapa, mas tem o pódio bem seguro

A etapa rainha do Giro, ganha pelo colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), deixou João Almeida (UAE Emirates) mais longe da camisola rosa, mas confirmou que o terceiro lugar da geral não deverá fugir ao português.

Na última subida do dia, que coincidiu com a meta em Tre Cime di Lavaredo, Almeida terminou no sexto lugar, acabando por perder 23 segundos para Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 20 para Thomas (Ineos), que mantém o primeiro lugar da classificação geral.

Geraint Thomas tem agora 26 segundos de avanço sobre Roglic e 59 sobre João Almeida. O quarto classificado, o italiano Damiano Caruso (Bahrain), está a 3.12 minutos do português.

No sábado, realiza-se a penúltima etapa, um contrarrelógio individual de 18,6 quilómetros, a maior parte dos quais a subir, que irá decidir o vencedor deste Giro, tendo em conta que a derradeira tirada, em Roma, será de consagração.