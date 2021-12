João Cancelo foi assaltado e agredido em Inglaterra

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:21 Facebook

O jogador português do Manchester city revelou, esta quinta-feira, que foi assaltado e agredido por quatro pessoas em casa, em Inglaterra. Apesar do susto, João Cancelo garantiu que a família está bem.

Numa publicação nas redes sociais, acompanhada por uma fotografia na qual é possível ver o jogador com ferimentos na cara, João Cancelo revelou que foi assaltado em Manchester, quando estava em casa com a família. O jogador português contou que foi atacado por quatro pessoas e ofereceu resistência.

"Infelizmente hoje fui atacado por quatro cobardes, que me magoaram e tentaram magoar a minha família. Quando ofereces resistência, é isto que acontece. Conseguiram levar todas as minhas jóias e deixaram a minha cara neste estado", começou por escrever o atleta do Manchester City, garantindo que, apesar do susto, a família está "bem".

"Não consigo perceber como há gente tão má. O mais importante de tudo para mim é que a minha família e eu estamos bem. E, depois de tantos obstáculos na vida, este é apenas mais um que vou superar. Firme e forte, como sempre", concluiu João Cancelo.