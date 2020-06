Jogadores da NBA vão usar anel especial para detetar a Covid-19

JN Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

No regresso da NBA, marcado para 31 de julho, em Orlando, Florida, a segurança é um dos aspetos mais importantes. Neste sentido, a liga norte-americana de basquetebol vai implementar o uso de um anel chamado "Oura" capaz de prever, com 90% de precisão, sintomas COVID19 até três dias antes de se manifestarem.

Este anel "mágico", que não será de uso obrigatório, é capaz de medir a temperatura do corpo, bem como a frequência cardíaca e funções respiratórias.

Uma das grandes questões que está a ser levantada é o facto de acumular informações privadas dos jogadores, especialmente em termos de saúde. No entanto, cada clube só poderá ter acesso às informações dos seus jogadores.



A NBA regressa a de 31 de julho, num modelo que contempla os restantes jogos da fase regular (oito jogos por equipa para decidir as posições no play-off), um "play-in" para as equipas que estão próximas de alcançar a "post season" e, obviamente, os play-offs.