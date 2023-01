John Brooks deixa o Benfica e vai assinar por clube alemão

Eduardo Pedrosa Costa e Luís Antunes Hoje às 18:10 Facebook

O central John Brooks vai mesmo deixar o Benfica neste mercado de transferências rumo ao futebol alemão.

Sem espaço no Benfica, John Brooks vai deixar as águias rumo à Alemanha. Segundo o JN apurou, o experiente central de 29 anos vai assinar contrato com o Hoffenheim e o Benfica terá alguma compensação financeira no negócio.

Recorde-se que o norte-americano chegou à Luz no mercado de verão a custo zero, mas com a liderança de Otamendi, a subida a pique de António Silva e a recuperação física de Lucas Veríssimo, foi perdendo espaço nas opções de Roger Schmidt. Esta quarta-feira, as águias já se despediram de João Victor, que foi emprestado até ao final da época para o Nantes.