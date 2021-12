Jorge Jesus afasta Pizzi do treino

JN Hoje às 01:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio treinou à parte na sessão desta segunda-feira por decisão do treinador. Desentendimento com adjunto no final do jogo do Dragão pode ter motivado decisão do técnico.

Jorge Jesus impediu Pizzi de participar na sessão de treino das águias, nesta segunda feira, no Seixal. O médio trabalhou à parte do plantel. Na base da decisão do treinador estarão ainda ecos de um desentendimento entre o jogador e um dos adjuntos do líder técnico , no final do jogo do dragão, entre o o Benfica e o F.C. Porto Um bate boca que, na altura, foi sanado por Luisão, diretor técnico das águias.

Este episódio surge a poucos dias de novo jogo frente ao F. C. Porto no Dragão e num momento em que figura do treinador está altamente fragilizada e mesmo em risco de continuar no clube.