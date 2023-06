Jorge Jesus apontado ao cargo de selecionador da Arábia Saudita

JN Hoje às 14:35 Facebook

Segundo o jornal "Al Riyadh", o experiente treinador português tem proposta para orientar a seleção da Arábia Saudita até 2026.

O treinador português Jorge Jesus terá acordo com a federação saudita para se tornar selecionador daquele país asiático até 2026.

De acordo com o jornal "Al Riyadh", que nesta quarta-feira avança a notícia, o futuro do experiente técnico português, que está de saída do Fenerbahçe, deverá passar pelo comando da seleção da Arábia Saudita.

Jorge Jesus, de 68 anos, está em fim de contrato com os turcos do Fenerbahçe.

A confirmar-se o rumor esta será a primeira experiência de Jorge Jesus, de 68 anos, como selecionador. O treinador natural da Amadora, no estrangeiro, além do Fenerbahçe, orientou o Flamengo (Brasil) e o Al Hilal (Arábia Saudita).

O objetivo desportivo imediato passará por apurar a Arábia Saudita para o Mundial 2026, isto depois das presenças daquela seleção nos torneios anteriores (2018 e 2022).