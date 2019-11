Jorge Jesus: "Quando estiver lá no céu vão falar de Jesus"

Hoje às 10:32 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, falou aos jornalistas após o triunfo sobre o Ceará, o primeiro encontro pós conquista da Taça Libertadores e campeonato brasileiro, afirmando que todo o grupo ficará na história do clube.

"O Flamengo já era campeão, mas temos de mostrar que os campeões querem sempre mais. É essa a mensagem que os jogadores recebem de mim. O hino do Flamengo diz 'vencer, vencer, vencer'. E foi isso que procuramos fazer. Foi uma semana diferente. No intervalo ajustamos algumas coisas que não foram tão bem. E fizemos 45 minutos com muita qualidade técnica. Fizemos quatro golos e poderíamos ter feito mais. Era uma festa, era importante a vitória e batemos mais um recorde, 84 pontos", salientou o técnico português.

O futuro nos rubro-negros também foi questionado, mas Jorge Jesus anotou não saber o que irá acontecer "quando acabar o contrato com o Flamengo". O que tem a certeza é de que "esse grupo vai ficar para a história" do clube. "Não tenho dúvida. Quando eu estiver lá no céu vão falar de Jesus", atirou o treinador luso, continuando: "Já ganhei a Libertadores, o campeonato mais importante da América e o Brasileirão. O que mais posso querer? Acima disso, só a Champions. Vamos pensar no dia a dia o que vai acontecer. Estou muito feliz no Flamengo. Temos 20 dias para preparar a equipa para o Mundial de Clubes".

Jorge Jesus aproveitou para elogiar Gabriel Barbosa, o Gabigol, autor dos dois golos da reviravolta na final da Libertadores: "Tem de ter um pouquinho mais de responsabilidade. Precisa ser mais equilibrado. Mas acho que se fosse muito responsável não seria o jogador que é. Em Lima, jogou como se estivesse numa pelada. Ele tem um coração espetacular, gosto dele, é muito doce".

Já sobre Filipe Luís ter pedido que ficasse no "Fla", o técnico anotou que ouvir tal pedido de um jogador como o defesa-esquerdo, que "já passou pelos melhores treinadores do mundo", o deixa "orgulhoso". "A vida às vezes junta as pessoas, às vezes separa. Eu não sei até quando vou ficar no Flamengo", frisou Jesus.