José Mourinho apontado ao lugar de Fernando Santos

Em Itália, garantem que o treinador da Roma foi abordado para se tornar selecionador de Portugal, cargo que acumularia com o de treinador da equipa italiana.

O jornal italiano "Gazzetta dello Sport" noticiou, esta terça-feira, que José Mourinho foi abordado tendo em vista a possibilidade de suceder a Fernando Santos como selecionador de Portugal.

A notícia adianta que em estudo está a hipótese de Mourinho acumular o cargo com o de treinador da Roma, algo que terá agradado ao técnico português, de 59 anos.

A eliminação de Portugal nos quartos-de-final do Mundial 2022 colocou em causa a continuidade de Fernando Santos à frente da equipa das quinas, com a "Gazzetta dello Sport" a garantir que José Mourinho é um dos nomes preferidos para orientar a seleção portuguesa no caso de Fernando Santos for mesmo afastado do cargo, apesar de ter contrato até julho de 2024.