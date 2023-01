José Mourinho celebra 60 anos

Hoje às 11:14 Facebook

José Mourinho completa hoje 60 anos, um marco no percurso ímpar de um dos melhores treinadores do Mundo de sempre.

A sua carreira de treinador principal arrancou em 2000, ao serviço do Benfica, mas foi no banco do F.C. Porto que festejou os primeiros sucessos de arromba, face à conquista da Liga dos Campeões e da Taça UEFA.

Mais tarde, voltaria a ser campeão europeu e a conquistar a segunda prova mais importante do velho continente. Conquistou ainda a Liga Conferência ao serviço do Manchester United.

A nível doméstico, o atual técnico da Roma foi duas vezes campeão nacional em Portugal, três em Inglaterra, duas em Itália e uma em Espanha, além de outros troféus. Foi também nomeado melhor treinador do ano pela UEFA e pela FIFA.

Muitas personalidades do futebol endereçam, nesta quinta-feira, os parabéns a Mourinho com especial destaque para André Villas-Boas, que o acompanhou, como observador, no F. C. Porto, no Chelsea e no Inter de Milão. "Melhor do que mil dias de estudo diligente é um dia com um grande professor", escreveu, nas redes sociais.