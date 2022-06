Lesão de Zverev faz de Nadal o primeiro finalista de Roland Garros

Rafael Nadal tornou-se o primeiro finalista desta edição do Roland Garros, após Alexander Zverev ter desistido, a contas com uma grave lesão sofrida antes do tie-break do segundo set.

O encontro estava bastante equilibrado, já depois de Nadal ter vencido o primeiro set em tie-break (10-8).

Decorridas três horas do encontro, numa altura em que Zverev ganhava em jogos (6-5), mas estava em desvantagem na 12.ª partida (30-40), o tenista alemão deslizou para chegar à bola que daria acesso às vantagens, chegando a enviá-la para o lado oposto do 'court', tendo o pé ficado preso e torcido de forma brutal.

Zverev ficou no chão e precisou do apoio dos elementos da organização para se levantar, tendo saído de cadeira de rodas e garantindo a Rafael Nadal mais uma final de Roland Garros. Já depois de ter sido tratado voltou ao 'court', de muletas, para cumprimentar o adversário, "finalizando" oficialmente a partida.

O adversário do espanhol vai sair do encontro entre Casper Ruud e Marin Cilic (17.30 horas).