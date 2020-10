Lesão no joelho obriga André Almeida a parar vários meses

JN Hoje às 17:01 Facebook

As águias informaram que o defesa sofreu rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno durante o jogo com o Rio Ave.

A previsão de Jorge Jesus confirmou-se. A lesão de André Almeida, sofrido no jogo de domingo com o Rio Ave, é grave e vai obrigar o defesa a vários meses de paragem.

De acordo com um comunicado oficial do Benfica, esta segunda-feira, André Almeida "sofreu uma entorse do joelho direito, da qual resultou rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno".

A nota não especifica o tempo de paragem previsto, mas uma lesão deste género demora sempre vários meses a ser totalmente debelada, pela que André Almeida será baixa durante um longo período.