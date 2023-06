Lionel Messi deixa o PSG

JN Hoje às 13:01, atualizado às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

É oficial: Lionel Messi vai deixar o Paris Saint-Germain, no fim da temporada. Cristophe Galtier, treinador do clube francês, informou que o último jogo do astro argentino será sábado, diante do Clermont, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Depois de nas últimas semanas ter havido muita especulação sobre o futuro de Messi, o técnico desfez as dúvidas, nesta quinta-feira. "Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história, será o seu último jogo no Parque dos Príncipes, e espero que seja recebido pelos adeptos da melhor forma", salientou, em conferência de Imprensa.

O futebolista, de 35 anos, foi muito criticado pelos adeptos, sobretudo após a viagem à Arábia Saudita, no início de maio. "Ele foi bastante importante, nesta temporada. Com um Mundial pelo meio, fez 21 golos e 20 assistências. Houve críticas bastante injustas, esteve sempre disponível nos jogos e nos treinos", acrescentou.

PUB

O futuro de Messi está em aberto: tem convites do Al Hilal (Arábia Saudita), do Inter Miami (Estados Unidos) e do Barcelona, clube que representou até 2020/21.