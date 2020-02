Ontem às 23:16 Facebook

O Flamengo conquistou a Taça Guanabara, que coroa o vencedor da primeira volta do Campeonato Carioca, ao ganhar na final ao Boavista RJ, por 2-1.

A equipa de Jorge Jesus esteve a perder, mas um golo do médio Diego e outro do avançado Gabriel Barbosa, este já nos minutos finais, selaram a reviravolta do Fla.

Para Jesus, este é o segundo troféu ganho na nova época, depois da Supertaça do Brasil. Na madrugada da próxima quinta-feira, o técnico luso poderá conquistar a ​​​​​​​Recopa sul-americana.