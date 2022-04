Maldição escocesa deixa Braga fora da UEFA

João Faria, em Glasgow Ontem às 23:29 Facebook

Minhotos, com dez, reagem a entrada em falso, forçam o prolongamento, mas caem no tempo extra. Acabam com nove e mantêm jejum na Escócia.

O Braga está fora da Europa, depois de ter perdido com o Rangers, por 3-1, após prolongamento, num desafio em que resistiu mais de meio jogo a atuar com dez, devido a expulsão de Tormena, tendo acabado com nove, por abuso de amarelos de Iuri Medeiros, no tempo extra, quando já sofrera o definitivo terceiro golo.

Depois do Benfica, na véspera, foi a vez de o Braga cair também de pé, deixando o futebol português sem representantes nas provas da UEFA, mas ficando a sensação de que o jogo podia ter corrido melhor à equipa minhota e que o principal trunfo do adversário é mesmo o público.