O Tottenham de José Mourinho goleou (6-1), este domingo, o Manchester United em Old Trafford. Bruno Fernandes ainda marcou mas os red devils acabaram por sofrer uma derrota por números históricos.

Continua a crise no Manchester United. A equipa de Bruno Fernandes somava apenas três pontos em outros tantos jogos na liga inglesa e, esta tarde, ao quarto duelo, levou seis golpes fatais do Tottenham. O golo madrugador de Bruno Fernandes, de grande penalidade, até fazia prever outro desfecho, mas os spurs de José Mourinho conseguiram a reviravolta com dois golos em apenas três minutos, por Son e Harry Kane. E não se ficaram por aí.

A tarde foi mesmo de pesadelo para o Manchester, que depois de ficar reduzido a dez após a expulsão de Martial, sofreu mais quatro golos. Son e Kane bisaram e Aurier fechou o marcador.

Com este resultado, os red devils igualaram a maior derrota em casa, sofrida em 2011/12 frente ao Manchester City. Nunca o Tottenham tinha marcado tantos golos em Old Trafford.

Veja o resumo do jogo: