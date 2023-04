Manchester United desliza em Londres

Equipa de Bruno Fernandes e Dalot esteve a ganhar por 2-0 ao Tottenham mas Porro e Son forçaram o empate.

O Manchester United caiu do pódio da Premier League, ao empatar em Londres com o Tottenham (2-2), num jogo em que chegou ao intervalo com dois golos de vantagem. Sancho e Rashford, este a passe de Bruno Fernandes, adiantaram os visitantes, mas os "spurs" reagiram na segunda parte, chegando à igualdade com golos do ex-leão Porro e do sul-coreano Son, que fugiu a Diogo Dalot para estabelecer o resultado final.

Este resultado permitiu ao Newcastle isolar-se no terceiro lugar, graças ao triunfo conseguido no estádio do Everton (1-4), que está cada vez mais em perigo de descer de divisão. O mesmo se aplica ao Southampton, atual lanterna vermelha, derrotado em casa pelo Bournemouth (0-1)

Na liga espanhola, a conclusão da 31.ª jornada trouxe boas notícias ao Valência, que conseguiu uma vitória preciosa sobre o Valladolid (2-1), com reviravolta no marcador e assistência do médio André Almeida para o golo do empate, saindo da zona de descida. A equipa "che" chegou ao triunfo já nos descontos e subiu à 16.ª posição, à frente do Getafe, que agora é antepenúltimo classificado e anunciou ontem o despedimento do treinador Quique Flores.

Em Itália, a Fiorentina juntou-se ao Inter na final da Taça, ao empatar em casa com a Cremonese (0-0), na segunda mão da semi-final. Os "viola" tinham ganho fora por 2-0 e confirmaram a qualificação, que os mantém na rota de dois troféus na presente época, pois também aspiram a vencer a Liga Conferência.

NES ganha na Arábia

Na liga saudita, o Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, ganhou o jogo em atraso com o Al Shabab (2-1, com o golo da vitória ao 16.º minuto da compensação!) e aumentou para seis pontos a vantagem no topo da tabela sobre o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. A seis jornadas do fim, a equipa de NES está em ótima posição para chegar ao título, para mal dos pecados de CR7.