Marinhense elimina Fátima após ser eliminado... pelo Fátima

Marinhense e Fátima voltaram a encontrar-se na terceira eliminatória da Taça de Portugal mas o resultado final, desta vez, foi diferente, já que foi a equipa de Marinha Grande a festejar.

O Marinhense, do Campeonato de Portugal, eliminou, este domingo, o Fátima do mesmo escalão depois de já ter sido eliminado... pelo Fátima. Isto porque, na primeira eliminatória da prova rainha, a equipa da Marinha Grande recebeu e foi derrotado pelo adversário deste domingo, que seguiu na competição.

Mesmo depois do desaire, o Marinhense foi repescado, jogou e venceu a segunda eliminatória frente ao Montalegre, enquanto o Fátima goleou o Coutada. O sorteio da terceira eliminatória ditou um novo encontro entre as equipas e no mesmo palco: Marinha Grande. Mas, desta vez, a vitória sorriu mesmo ao Marinhense, que acabou por vencer por 1-0, graças ao golo de Ednilson.