Mário Rui "tira" Taça de Itália a Cristiano Ronaldo

O internacional português Cristiano Ronaldo, da Juventus, perdeu esta noite de quarta-feira a Taça de Itália, ao ser derrotado na final pelo Nápoles do compatriota Mário Rui, por 4-2 nas grandes penalidades.

Com os dois lusos a titulares em ambos os conjuntos, valeu a pontaria dos napolitanos nos castigos máximos, depois do nulo no final do tempo regulamentar.

Na hora H, o argentino Dybala (defesa do garda-redes) e o brasileiro Danilo (por cima) falharam os dois primeiros castigos para a Vecchia Signora, enquanto o adversário acertou os quatro penáltis apontados.

O Nápoles somou o sexto troféus, os mesmos da Fiorentina, numa lista liderada pela Juventus, com 13.