Mathieu sofre lesão grave no joelho e resto da época está em risco

O central francês Jérémy Mathieu sofreu, esta quarta-feira, uma lesão grave no treino, que o irá afastar dos relvados muito provavelmente até ao final da época.

O jogador magoou-se no joelho esquerdo durante o treino e será submetido a exames complementares para avaliar a real extensão da lesão, que até pode precipitar o fim da carreira do atleta.

Com 36 anos, Mathieu até já tinha deixado em aberto a possibilidade de dizer adeus ao futebol no fim de 2019/20, possibilidade que ganha, agora, maior força, caso se trate, de facto, de uma lesão grave e que obrigue a uma operação e a um período longo de recuperação.

O defesa termina contrato com o Sporting no final desta época, depois de ter sido contratado pelos leões ao Barcelona em 2017. Desde então fez 106 jogos pelo Sporting (9 golos) e celebrou as conquistas da Taça de Portugal de 2018/19 e da Taça da Liga de 2017/18 e 2018/19.