Mbappé bisa e leva França para os oitavos de final

JN Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção francesa, que defende o título conquistado em 2018, bateu a Dinamarca e é a primeira a garantir a presença na próxima fase.

Dois golos de Kylian Mbappé permitiram à França derrotar a Dinamarca (2-1) e assegurar, este sábado, o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, a decorrer no Catar. Os "Les bleus" são os primeiros a carimbarem o passaporte para a próxima fase da competição e continuam na corrida para revalidar o título conquistado em 2018, na Rússia.

Depois da vitória sobre a Austrália (4-1), na primeira jornada do Grupo D, a França voltou a exibir-se a bom nível, vencendo com justiça uma Dinamarca que só acordou depois de estar em desvantagem no marcador. O 0-0 aguentou-se até ao intervalo e só se desfez à passagem dos 60 minutos, quando Mbappé e Théo Hernández combinaram para o golo inaugural.

PUB

A perder, os nórdicos reagiram de imediato e empataram através de Christensen, tendo até construído oportunidades para se colocarem na frente do marcador. Quem não falhou, contudo, foi Mbappé, que utilizou a coxa para fazer o 2-1. Desta vez, a assistência foi de Griezmann, outro dos melhores em campo.

Com esta vitória, a França é a única seleção a vencer os dois primeiros jogos do Mundial, enquanto a Dinamarca fica em maus lençóis e precisa de bater a Austrália na última jornada para sonhar com a presença nos oitavos de final.