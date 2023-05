Messi está na Arábia Saudita e o PSG fica em choque

JN Hoje às 12:52 Facebook

Avançado argentino Lionel Messi faltou ao treino de segunda-feira, após a derrota com o Lorient. É mais um episódio da crise do clube de Paris.

O PSG está em estado de choque depois da derrota, em casa, frente ao Lorient (3-1) e Lionel Messi está na Arábia Saudita e, por isso, não tem marcado presença nos treinos. O jornal francês L' Equipe revelou que a ausência do jogador argentino causou incómodo junto dos dirigentes do clube francês.

O jogador viajou na qualidade de embaixador do turismo da Arábia Saudita, num acordo de promoção do país, e a ausência está a gerar muitas críticas até porque no último período de folgas Messi esteve em Barcelona. Por outro lado, esta pausa pode comprometer o trabalho de recuperação e ainda a preparação do argentino para o jogo no fim de semana com o Troyers, quando o Marselha está agora a cinco pontos do primeiro lugar.

Em Espanha, a ausência de Messi é explicada de outra forma. O treinador teria dado dois dias de folga ao PSG, mas com a derrota inesperada frente ao Lorient Galtier marcou treino para segunda-feira, o que interferiu na viagem do avançado que já estava previamente marcada.

Recorde-se que o clube saudita Al Hilal está interessado em Messi, estando em perspetiva um possível duelo com Cristiano Ronaldo na próxima época, caso o internacional português se mantenha no Al Nassr.