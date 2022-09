Miguel Afonso volta a reagir às acusações de assédio e fala em esquema criado

O atual treinador do futebol feminino do Famalicão foi acusado pelas jogadoras do Rio Ave, da época 2020/21, de assédio sexual, quando orientava a equipa de Vila do Conde. Perante as acusações, Miguel Afonso recorreu ao Instagram para reagir.

"Simplesmente, obrigado a todos aqueles que manifestaram apoio durante esta noite, pois sabem como e quem sou. Continuo forte e focado. Com calma e alma, me defenderei deste esquema criado", pode ler-se no Instagram do treinador.

PUB

Miguel Afonso foi acusado de assédio sexual durante a época 2020/21 pelas jogadoras do Rio Ave.