Ministro dos Negócios Estrangeiros diz ter "aversão ao azul". Francisco J. Marques reage

Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse esta segunda-feira, na Assembleia da República, ter "aversão ao azul" e o diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, já reagiu nas redes sociais.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve esta segunda-feira na audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na Assembleia da República, em Lisboa, e protagonizou um momento que está a dar que falar. Depois de ter reparado que tinha colocado a máscara ao contrário, Augusto Santos Silva justificou o lapso com a "aversão" que "tem ao azul".

O momento ficou captado e foi partilhado por Francisco J. Marques. Nas redes sociais, o diretor de comunicação do F. C. Porto não poupou nas críticas: "Primeiro-ministro e ministro das finanças assíduos na tribuna da Luz, um secretário de Estado do desporto que facilita contactos ao Benfica, um ministro dos negócios estrangeiros que manifesta "aversão ao azul". Nem na administração do Benfica há tanto benfiquismo. Já mete nojo", escreveu no Twitter,

O JN tentou contactar o Ministério mas não obteve resposta.