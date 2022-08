Mónaco recebe ex-F. C. Porto por empréstimo

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

Malang Sarr vai reforçar o Mónaco, por empréstimo do Chelsea, até ao final da temporada. Ex-F. C. Porto terá mais oportunidades para jogar, uma vez que não é opção para Thomas Tuchel.

O emblema monegasco anunciou que chegou a acordo com os londrinos para a cedência do jogador, de 23 anos, ficando ainda com a opção de comprar o defesa no final da cedência. No entanto o valor da opção não foi referido.



O central, que jogou nos dragões em 2020/21, por empréstimo do Chelsea, regressa assim à Ligue 1, onde se destacou ao serviço do Nice. Sarr é o quarto reforço do Mónaco para 2022/23, depois das contratações de Takumi Minamino , Breel Embolo e Thomas Didillon