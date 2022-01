Morreu José Eduardo Santos, mecânico da Trek/Segafredo

Teixeira Correia Hoje às 15:41 Facebook

O ciclismo português está mais pobre, com a morte, na manhã desta quarta-feira, de José Eduardo Santos, conhecido no meio por "Pepinho", mecânico da equipa americana do World Tour Trek/ Segafredo.

Segundo foi possível apurar, "Pepinho" saiu de casa no Bombarral para um passeio de bicicleta, mas, no decurso da viagem, sentiu-se mal e acabou por falecer.

Antigo mecânico da Sicasal/Acral e Federação Portuguesa de Ciclismo, José Eduardo, em conjunto com Francisco Carvalho e do filho deste, trabalhava na Trek/ Segafredo, fazendo parte de um lote de mais de meia centena de profissionais, desde ciclistas a massagistas e mecânicos, que trabalham em equipas fora de Portugal.

José Eduardo foi durante muitos anos o mecânico de confiança e amigo de Joaquim Gomes, bi-vencedor da Volta a Portugal e atual diretor da "Portuguesa".

Não são ainda conhecidos pormenores sobre as cerimónias fúnebres.