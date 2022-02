Moutinho fecha ciclo no Wolverhampton

Internacional português, de 35 anos, está em final de contrato e futuro até pode passar por Portugal. Livre para assinar por qualquer clube.

Continua a assemelhar-se a um relógio suíço, tal a precisão e durabilidade que demonstra em campo, mas João Moutinho, de 35 anos, está prestes a terminar um ciclo no Wolverhampton, que dura há quatro épocas.

O médio português está em final de contrato e, sabe o JN, não teve qualquer proposta de renovação, estando com via livre para decidir o futuro. Moutinho leva 162 golos com a camisola dos "Wolves", 25 deles nesta temporada, e continua a merecer a confiança de Bruno Lage, mas o Wolverhampton prepara-se para abrir novo ciclo em 2022/23.

Na reabertura do mercado, em janeiro, Moutinho chegou a estar associado à Roma, mas Tiago Pinto, diretor geral dos "giallorossi", disse que tudo não passou de uma brincadeira.

O regresso a Portugal é sempre um cenário em cima da mesa, sobretudo ao F. C. Porto, onde o internacional português se sagrou tricampeão (2011, 2012 e 2013).