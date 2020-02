Hoje às 20:08 Facebook

Ao fim dos primeiros 45 minutos, o marcador mantém-se a zero.

O Benfica avançou para este jogo no Estádio da Luz, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com poucas alterações no onze, em relação ao jogo com o Belenenses SAD, mas está a receber uma boa réplica do Famalicão, a quem já foi anulado um golo.

Aos 17 minutos, Pedro Gonçalves teve uma perdida incrível, que poderia ter deixado a equipa minhota na frente do marcador.