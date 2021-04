O onze do F. C. Porto para o jogo com o Chelsea

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:56 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, em Sevilha, o Chelsea na primeira mão dos quartos-de-final da Champions. Nanu, Sérgio Oliveira, Taremi e Diogo Leite dão lugares a Zaidu, Mbemba, Grujic e Corona

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os castigados Sérgio Oliveira e Taremi, bem como Mbaye (lesionado) e Diogo Costa (infetado com covid-19). Do lado do Chelsea, Thomas Tuchel pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Uribe, Grujic e Otávio: Luis Díaz e Marega

Onze do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Werner, Havertz

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Slavko Vincic (Eslovénia) e o VAR será Pawel Gil (Polónia).