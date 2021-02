Os "onzes" do S. C. Braga-Roma

JN Hoje às 16:47 Facebook

O S. C. Braga, de Carlos Carvalhal, recebe esta quinta-feira, pelas 17.55 horas, no Municipal de Braga, os italianos da AS Roma, orientados pelo também português Paulo Fonseca, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O duelo comandando por dois treinadores lusos será dirigido pelo árbitro romeno Istvan Kovacs, que será auxiliado por Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. No VAR estará o espanhol Juan Martínez Munuera.

Do lado dos minhotos, o destaque vai para a chamada do médio argentino Nicolás Gaitán à titularidade. Para o ataque, Carlos Carvalhal apostou em Ricardo Horta, Sporar e Galeno.

Eis os "onzes" de S. C. Braga e AS Roma:

S. C. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Vítor Tormena, Nuno Sequeira e Raúl Silva; Al Musrati, Fransérgio e Gaitán; Ricardo Horta, Sporar e Galeno

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá (GR) e Santos (GR); Zé Carlos, Rolando, Novais, Ruiz, Piazon, André Horta, Cristian Borja, Bruno Rodrigues e Vitor Oliveira

AS Roma: Pau López; Mancini, Cristante e Ibañez; Spinazzola, Diawara, Veretout e Karsdorp; Pedro Rodríguez, Mkhitaryan e Dzeko

Treinador: Paulo Fonseca

Suplentes: Mirante (GR) e Fuzato (GR), Lorenzo Pellegrini, Villar, Mayoral, Carles Pérez, Bruno Peres e El Shaarawy