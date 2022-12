Os pontos-chave de Marrocos, o próximo adversário de Portugal

Marrocos, adversário de Portugal nos quartos de final do Mundial 2022, vive um momento único no torneio. Apesar de ser a seleção menos cotada entre as oito ainda em prova, não faltam argumentos que sustentam o sonho africano no Catar.

A seleção-sensação do Mundial 2022, que despachou a Espanha nos oitavos de final no desempate por penáltis, surge no caminho de Portugal nos quartos de final, em encontro marcado para o próximo sábado (15 horas, SIC/Sport TV1).

A equipa de Walid Regragui tem supreendido pela organização coletiva e o bom desempenho defensivo. Marrocos ataca pela certa e tem sido bem-sucedido no Catar.