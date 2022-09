Penálti de João Mário dá vitória ao Benfica nos descontos

As águias tiveram de sofrer até ao minuto 90+12, quando uma grande penalidade cobrada por João Mário garantiu a reviravolta e o triunfo, por 2-1, frente ao Vizela, que se tinha adiantado no marcador na primeira parte. Já no segundo tempo, um grande golo de David Neres empatou o duelo e já para lá dos oito minutos extra dados pelo árbitro surgiu o penálti que permitiu ao Benfica manter a liderança do campeonato.

À procura do quinto triunfo consecutivo no campeonato, e o nono na época, o Benfica esteve muito perto de marcar logo aos 10 minutos, quando um cruzamento de David Neres solicitou o cabeceamento de Gonçalo Ramos, mas a bola embateu na barra da baliza vizelense.

A resposta minhota foi simples e eficaz. Aos 20 minutos, um grande passe de Kiko Bondoso isolou Osmajic, com o avançado montenegrino a rematar forte para o 1-0, com Vlachodimos a não ficar muito bem na fotografia.

As águias tentaram reagir e o guarda-redes do Vizela, Buntic, teve de se aplicar para desviar um livre de João Mário, antes de o central dos minhotos Bruno Wilson ter de ser substituído, por Ivanildo, devido a lesão bem perto do intervalo.

Já na segunda parte, a pressão da formação lisboeta intensificou-se, mas foi Osmajic que voltou a estar, por duas vezes, perto do golo, mas, aos 63 minutos, Gonçalo Ramos testou a atenção de Buntic.

A festa dos adeptos encarnados só se fez ouvir ao minuto 76, quando David Neres escreveu e protagonizou o lance do empate, concluído com um brilhante remate de pé esquerdo à entrada da área.

As águias procuravam a reviravolta no marcador e o encontro ficou marcado por dois lances polémicos já nos descontos. Aos 90+2 minutos, Gonçalo Ramos pediu grande penalidade, após um lance com Anderson, mas o árbitro entendeu que o avançado simulou e mostrou-lhe o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho.

PUB

Depois, aos 90+9, um remate de Rafa embateu no braço de Diego Rosa, que estava de costas, e o árbitro marcou o penálti, que João Mário converteu no 2-1 final. O médio tirou a camisola para festejar e acabou por ser expulso, também por acumulação de amarelos.

Veja os golos de Osmajic, David Neres e João Mário:

Confira o lance da expulsão de Gonçalo Ramos:

O resumo da partida: