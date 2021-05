JN/Agências Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira venceu (3-2), esta terça-feira, na visita ao Tondela em jogo de abertura da 34.ª e última jornada da Liga, com o técnico Pepa a despedir-se com uma vitória.

Os dois golos do Tondela foram apontados por João Pedro, aos dois e aos 34 minutos, enquanto para o Paços de Ferreira marcaram Douglas Tanque, aos cinco e 36 minutos, e Hélder Ferreira, aos 58, garantindo a 15.ª vitória da equipa pacense esta época no campeonato.

Com este triunfo, no último jogo de Pepa como treinador da equipa, o Paços de Ferreira regressou aos triunfos e termina a Liga no quinto lugar, com 53 pontos, lugar que vale a presença na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Já o Tondela, que somou o sexto jogo seguido sem vencer (quatro derrotas e dois empates), está no tranquilo 12.º lugar, com 36 pontos, já com a manutenção garantida.

Veja o resumo do jogo: