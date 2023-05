Pepe: "O Colombatto chamou-me macaco. Vou denunciar"

Pepe admitiu que foi alvo de um insulto racista por parte de Colombatto, jogador do Famalicão, e que o árbitro Manuel Mota ouviu o insulto e nada fez. Defesa refere que vai denunciar o incidente.

"O árbitro [Manuel Mota] ouviu que o Colombatto me chamou de 'mono', que é macaco em espanhol. Eu não saí do campo por respeito às pessoas que pagaram para assistir ao jogo. O árbitro ouviu o insulto, mas estava atrapalhado. Agora vou falar com as pessoas do F. C. Porto porque quero denunciar isto", começou por dizer Pepe após o jogo contra o Famalicão.

"No campo, o árbitro nem estava a um metro de nós e não teve a coragem de parar o jogo. Ele é o chefe maior dentro de campo e não tem essa coragem. É inadmissível isto acontecer no futebol, num sítio onde há crianças. Disse ao árbitro que estava dececionado, não o cumprimentei porque não merece o meu cumprimento. Tinha autoridade e provas para mudar a situação", concluiu Pepe, em declarações à RTP.