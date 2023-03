Pinto da Costa diz que tem "grandes amigos" do Benfica

Nuno A. Amaral Hoje às 01:12 Facebook

Presidente do F. C. Porto admitiu que teria ido "mais alegre" ver o espetáculo de Luís Osório na Casa da Música se os dragões tivessem eliminado o Inter na Liga dos Campeões

Pinto da Costa foi uma das muitas personalidades que esta quarta-feira marcaram presença no espetáculo "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, que decorreu na Casa da Música, no Porto.

No final, o presidente do F. C. Porto falou sobre o evento, mas não da atualidade do futebol, dizendo que estaria "mais alegre" se os dragões tivessem ganho ao Inter na Liga dos Campeões, mas a eliminação nunca chegaria para faltar ao compromisso de estar presente.

Questionado sobre o facto de ter sido elogiado por Luís Osório, um assumido benfiquista, o líder portista respondeu: "Tenho grandes amigos que são adeptos ferrenhos do Benfica. Não confundo a amizade com os clubes. Há gente do F. C. Porto de quem não posso gostar e gostar de pessoas de outros clubes".

"Recordo, ainda que todos saibam, o antigo presidente do Benfica, Fernando Martins. Éramos verdadeiramente amigos e ainda hoje é um homem de quem sinto saudades. Sempre que entro no Hotel Altis, em Lisboa, lembro-me de que ele estava sempre a lá a receber-nos, aparecia nas refeições. A amizade não tem que ver com clubes, tem que com empatia", acrescentou.

"Foi um espetáculo interessante, sobretudo a parte em que [Luis Osório] falou de pessoas que conheci bem, como o general Ramalho Eanes, de quem sou extremamente amigo. Também falou de dois dos meus irmãos e isso deixou-me sensibilizado", referiu Pinto da Costa, sobre o espetáculo a que acabara de assistir.