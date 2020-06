Pinto da Costa reeleito presidente do F. C. Porto com 68,65% dos votos

Susana Silva e Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa venceu este domingo as eleições do F. C. Porto para o quadriénio 2020-2024. O líder dos azuis e brancos vai cumprir o 15.º mandato à frente do clube.

A Lista A recolheu 68,65% dos votos, seguindo-se José Fernando Rio (26,44%), da Lista C, e Nuno Lobo (4,91%) da Lista B. Pinto da Costa, eleito pela primeira vez em 1982, vai assim, cumprir, o 15.º mandato à frente do F. C. Porto. As eleições deste fim de semana - inicialmente agendadas para abril mas adiadas para junho devido à covid-19 - foram as mais concorridas do século, com 8480 votantes, superando o registo de 2007, com 3820 votantes.

Pinto da Costa ganhou em todas as mesas, desde a dos sócios mais antigos à dos mais recentes, e agradeceu aos sócios o voto de confiança: "Tenho de agradecer a todos os sócios que vieram votar e, de uma maneira especial, aos que confiaram em mim. Num momento que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança", disse no Dragão Arena.

A tomada de posse está marcada para terça-feira, às 18 horas.

Confira os resultados oficiais:

8480 associados votaram

Lista A: 68,65% (5370 votos)

Lista B: 4,91% (384 votos)

Lista C: 26,44% (2071 votos)

Votos em branco: 488

Votos nulos: 156

Personalidades eleitas para o Conselho Superior:

Lista A: 64,96% (5247 votos)

Lista B: 3,88% (313 votos)

Lista C: 15,04% (1215 votos)

Lista D: 16,12% (1302 votos)

Lista A: Rui Moreira, Felisberto Querido, Eduardo Vítor Rodrigues, Luís Montenegro, Pedro Marques Lopes, Jorge Filipe Correia, Manuel Macedo, Manuel Pizarro, António Bragança Fernandes, Fernando Cerqueira, Deocleciano Carvalho, Tiago Barbosa Ribeiro, Raúl Peixoto, Luís Artur Ribeiro Pereira.

Lista B: nenhum elemento

Lista C: Álvaro Teles de Menezes, Rui Reis, Carlos de Melo Brito

Lista D: Miguel Brás da Cunha, Avelino Oliveira, Luís Folhadela Rebelo