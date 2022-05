Portugal está nas meias-finais do Europeu de sub-17

JN Hoje às 20:37 Facebook

A seleção nacional qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-17, em Israel, ao derrotar a Espanha, por 2-1, nos "quartos".

As quinas adiantaram-se no marcador, por Afonso Moreira, logo aos 9 minutos, mas os espanhóis não tardaram a empatar, por ​​​​​​​Boñar (17), com o 1-1 a prevalecer até ao intervalo.

No segundo tempo, uma grande penalidade convertida por Dinis Rodrigues, aos 63, recolocou a formação lusa na frente.

A partir daí, a equipa ganhou mais confiança e esteve mais perto de fazer o terceiro golo, do que o adversário de empatar.

Na meia-final, agendada para domingo, Portugal vai defrontar a França, que derrotou a Alemanha, nas grandes penalidades por 4-3, após o empate a 1-1 no final do tempo regulamentar.