Portugal ganha à Eslováquia em sub-17

Um golo a abrir o jogo e outro a fechar ditaram o triunfo da seleção lusa.

A seleção portuguesa de sub-17 venceu esta quarta-feira a Eslováquia, por 2-0, em Viseu, na primeira jornada da Ronda de Elite de apuramento para o Europeu da categoria, que se disputa na Hungria entre os dias 17 de maio e 2 de junho deste ano.

Os golos da equipa lusa foram marcados por Martim Ferreira, logo aos sete minutos, e por Rodrigo Duarte, já perto do final do encontro. O triunfo deixa Portugal na frente do Grupo 5, em igualdade pontual com a Polónia, que venceu a República Checa, por 1-0.

O próximo jogo da equipa das quinas está marcado para sábado, diante dos polacos, seguindo-se o embate com os checos, na próxima terça-feira, dia 28.

Os vencedores dos oito grupos desta Ronda de Elite e os sete melhores segundos classificados apuram-se para a fase final do Campeonato da Europa.