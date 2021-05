Portugal nas meias-finais do Europeu de sub-21

JN Hoje às 22:32 Facebook

A seleção portuguesa bateu a Itália (5-3), na Eslovénia, e vai decidir com a Espanha a presença na final. Jota, no prolongamento, marcou o golo do triunfo.

Portugal desperdiçou duas vantagens de dois golos, mas isso não impediu o triunfo sobre a Itália (5-3) e o apuramento para as meias-finais do Campeonato da Europa de sub-21, onde tem encontro marcado com a Espanha.

Ontem, nos quartos de final, a seleção orientada por Rui Jorge marcou cedo e esteve sempre por cima do marcador, mas teve que sofrer para lá da conta para assegurar o apuramento.

Dany Mota construiu o 2-0 antes da meia-hora de jogo, cabendo a Gonçalo Ramos fazer o terceiro. Só que Scamacca reduziu logo a seguir e o empate chegou já perto dos 90 minutos (Cutrone).

Foi, portanto, necessário recorrer ao prolongamento, que começou logo com a expulsão do italiano Lovato, o que facilitou a vida portuguesa durante a meia-hora do tempo suplementar.

Aos 110 minutos, quando Jota combinou com Baró e fez o 4-3, cabendo a Francisco Conceição confirmar a vitória, em cima do apito final.

Na meia-final, Portugal, que nunca foi campeão europeu de sub-21, defrontará a Espanha.