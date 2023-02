Portugal no Mundial: "É o dia mais feliz das nossas vidas"

Rui Almeida Santos Hoje às 09:43 Facebook

"É um sonho. Ainda não caí na realidade". Foi desta forma que Patrícia Morais comentou o feito alcançado pela seleção nacional de futebol feminino, que se apurou, esta quarta-feira, pela primeira vez para a fase final de um Campeonato do Mundo.

A capitã, Dolores Silva, fala num "momento esperado por várias gerações", o "momento do futebol feminino português", e acredita que ele ajudará à "valorização da jogadora portuguesa".

A marcadora do golo da vitória, Carole Costa, considera-o um "sonho de muitas gerações" e recordou o momento que decidiu a eliminatória. "Senti responsabilidade. Sabia que o jogo estava a acabar, podia dar a vitória. Felizmente entrou. É o dia mais feliz das nossas vidas".

"É uma sensação incrível. É um dos dias mais felizes da minha vida", acrescentou Andreia Jacinto, enquanto Inês Pereira, que não saiu do banco, abordou os momentos que antecederam o golo da vitória. "Comentávamos que íamos entrar dentro do campo, mesmo se levássemos cartão amarelo. Não queríamos saber, queríamos festejar. Vamos cá estar outra vez em julho e continuar com este espírito".

Tatiana Pinto, eleita a melhor jogadora da partida com os Camarões, lembrou que a seleção podia "ter resolvido o jogo logo na primeira parte", sofreu por "culpa própria", mas conseguiu dar a volta. "O mais importante é que estamos no Mundial. Estou orgulhosa de todas", completou, em declarações ao Canal 11.

Visivelmente emocionado, o selecionador nacional, Francisco Neto, sente uma "felicidade imensa", que distribui por todos os portugueses, todos os clubes e pela estrutura da FPF".

"Disse, na roda, que esta direção teve a ousadia de colocar no seu plano de objetivos para esta época de colocar Portugal no Mundial. Conseguimos concretizar esse desejo", completou.

Portugal apurou-se pela primeira vez para a fase final de um Campeonato do Mundo de futebol feminino após vencer os Camarões por 2-1 na final do play-off intercontinental.