Portugal perde mas mantém o primeiro lugar do grupo

Portugal foi, esta sexta-feira, derrotado por 2-1 contra a Coreia do Sul, com golos de Ricardo Horta, Kim Young-Gwon e Hwang Hee-Chan. Apesar do resultado, a seleção nacional mantém o primeiro lugar do Grupo H e vai enfrentar o segundo classificado do Grupo G nos oitavos de final.

A seleção das quinas não podia ter entrado melhor na partida. A velocidade implementada no jogo causou dificuldades à Coreia do Sul e marcou cedo. Diogo Dalot fez uma grande jogada no corredor direito, após passe de Pepe, e serviu Ricardo Horta para o avançado marcar o primeiro golo por Portugal num Mundial. Após o golo, a seleção nacional adormeceu no jogo e deixou a iniciativa para os coreanos que chegaram a marcar aos 16 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Dez minutos depois, Dalot e Rúben Neves falharam um corte na sequência de um canto, a bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo e sobrou para Kim Young-Gwon empatar.

No segundo tempo foi a Coreia do Sul que criou as melhores oportunidades da partida, com Portugal a demonstrar muitas dificuldades em chegar com critério perto da baliza adversária. No lado português, foi Vitinha a abrir o leque e a organizar jogo no meio campo luso, com grandes passes e critério na decisão, sendo o mais inconformado no momento de criação. Mesmo assim, Portugal não conseguiu rematar à baliza. Já aos 90+1, numa transição rápida, Son conduziu e serviu Hwang Hee-Chan para dar a vitória à Coreia do Sul. Os asiáticos apuraram-se assim para os oitavos de final, visto que apesar de somarem os mesmos quatro pontos que o Uruguai, têm mais golos marcados (quatro) que os sul-americanos (dois).

PUB

A derrota não é o resultado pretendido, mas Portugal segue para os oitavos de final no primeiro lugar do Grupo H, com sete pontos, e vai jogar contra o segundo classificado do Grupo G (Brasil, Suíça, Camarões ou Sérvia) na próxima fase.